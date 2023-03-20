В Белове транспортные полицейские привлекли к ответственности жителя Курганской области, нарушившего порядок в пассажирском поезде

В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что к прибывающему пассажирскому поезду сообщением Новокузнецк-Томск требуется наряд полиции.

На месте происшествия транспортные полицейские установили 29-летнего жителя Курганской области, который после посадки в поезд на станции Новокузнецк употребил спиртные напитки и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью в адрес проводников и пассажиров. На замечания и требования работников поездной бригады прекратить противоправные действия пассажир реагировал агрессивно. В связи с этим, представитель компании-перевозчика отказал мужчине в дальнейшем проезде.

Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили нарушителя порядка в дежурную часть ЛО МВД России на станции Белово. От медицинского освидетельствования гражданин отказался.

В отношении правонарушителя транспортные полицейские составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.1 (Мелкое хулиганство), частью 1 статьи 20.20 (Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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