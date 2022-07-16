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В Белове транспортные полицейские провели экскурсии для детей сотрудников

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово совместно с руководством структурных подразделений железной дороги провели экскурсии для детей, чьи родители работают на железнодорожных предприятиях в возрасте от 13 до 15 лет.

В рамках акции инспектор подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) Марина Комарова, и представители железной дороги организовали экскурсию по станции Белово, в ходе которой подростки смогли наглядно увидеть пожарный поезд, познакомиться с работой сотрудников подразделений железной дороги и изучить как функционирует железнодорожный вокзал города Белово.

Транспортные полицейские провели беседу с участниками акции о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, напомнили о недопущении использования наушников и мобильных телефонов при переходе через железнодорожные пути. Кроме этого ребята узнали о негативных последствиях пренебрежения правилами транспортной безопасности, в том числе о травмировании граждан и об ответственности, наступающей за совершение преступлений и административных правонарушений на объектах железнодорожного транспорта.

По окончанию экскурсии транспортные полицейские вручили подросткам памятки о правилах поведения на железной дороге.

 

 

Фото: пресс-служба линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
16/07/2022
Общество
Белово

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