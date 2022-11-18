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В Белове транспортные полицейские провели конкурс агитационных плакатов антинаркотической направленности среди школьников

В рамках Всероссийской оперативно-профилактической операции «Дети России - 2022» сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово во взаимодействии с Управлением Молодежной Политики администрации Беловского Городского Округа организовали и провели конкурс агитационных плакатов антинаркотической направленности среди школьников Беловской средней общеобразовательной школы № 76.

Инспекторы по делам несовершеннолетних Марина Комарова и Надежда Каменева рассказали подросткам о вреде употребления наркотических средств и их негативном воздействии на организм подростка, также рассказали о формах и способах вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность по распространению запрещенных веществ, предупредили об административной и уголовной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ.

 

 

Фото: ЛО МВД России на станции Белово

Образование
Белово
kuzbassnews.ru
18/11/2022
Образование
Белово
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