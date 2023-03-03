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В Белове транспортные полицейские провели конкурс агитационных плакатов антинаркотической направленности среди школьников

В рамках областной антинаркотической акции "Будущее без наркотиков"  сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово во взаимодействии с Управлением молодежной политики администрации Беловского городского округа провели профилактические беседы и конкурс агитационных плакатов антинаркотической направленности среди школьников города.

Инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали ребятам о негативных последствиях воздействия наркотических средств, а также о формах и способах вовлечения граждан в преступную деятельность по распространению запрещенных веществ. Специалист отдела психологической помощи Алена Брежнева напомнила о вреде курения вейпов, электронных сигарет, употребления алкогольной продукции, и о том почему необходимо вести здоровый образ жизни. Ребята активно участвовали в диалоге, отвечая на вопросы.

В ходе акции транспортные полицейские также рассказали учащимся о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, об опасностях, подстерегающих их на железной дороге и недопущении использования наушников и мобильных телефонов при переходе через железнодорожные пути.

 

Фото: ЛО МВД России на транспорте

Образование
Белово
kuzbassnews.ru
03/03/2023
Образование
Белово

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