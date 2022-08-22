В Белове транспортные полицейские провели межведомственное профилактическое мероприятие на тему «Безопасность на транспорте»

В преддверии нового учебного года и завершения летнего сезона сотрудники по делам несовершеннолетних линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово во взаимодействии с Беловской городской прокуратурой и Управлением Молодежной Политики администрации Беловского Городского Округа провели совместное мероприятие по профилактике травматизма на транспорте в детском лагере «Молодежный».

В ходе профилактической лекции на тему «Безопасность на железнодорожном транспорте» среди детей в возрасте от 10 до 17 лет, в том числе с детьми состоящими на профилактическом учете в ОВД, инспектор ОДН ЛО МВД России на станции Белово Надежда Каменева рассказала ребятам об опасностях, подстерегающих их на железной дороге, о недопущении использования наушников и мобильных телефонов при переходе через железнодорожные пути и привела примеры последствий нарушений правил поведения на железнодорожном транспорте. Особое внимание транспортные полицейские акцентировали на кибербезопасности подростков, которые являются активными пользователями сети интернет, рассказали о том какие приемы используют интернет-мошенники и как не стать их жертвой.

Помощник прокурора Татьяна Севальнева провела с ребятами беседу на тему "Патриотизм" и в преддверии дня Российского флага рассказала об истории его происхождения, и значении его триколора. Огромное значение имеет просветительская деятельность среди молодежи и как показывает практика, в разы уменьшают количество правонарушений, и несчастных случаях среди детей и подростков.

Специалист отдела психологической помощи подросткам и молодежи Управления Молодежной Политики Алена Брежнева, рассказала детям о правилах дорожного движения, о езде на велосипедах и электросамокатах. Отдыхающие детского лагеря активно отвечали на вопросы, а самые активные участники получили почетные значки с эмблемой Управления Молодежной политики.

Фото: УТ МВД России по СФО