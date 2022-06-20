В Белове транспортные полицейские провели оперативно-профилактическому мероприятию «Должник»

В зале ожидания пригородного сообщения вокзала станции Белово сотрудники транспортной полиции совместно с региональной службой судебных приставов, провели оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», разместив «мобильный пункт» проверки граждан, где любой желающий мог проверить себя на наличие задолженностей и при необходимости - погасить их на месте. В рамках мероприятия сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово проверили почти 50 пассажиров.

Также транспортные полицейские напомнили, что неуплата административного штрафа в установленный срок влечет ответственность, предусмотренную статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Уклонение от исполнения административного наказания) - наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Кроме того, в ходе акции сотрудники транспортной полиции обратили особое внимание пассажиров на правила безопасности при совершении дистанционных покупок или оплате услуг, в том числе при онлайн оформлении и приобретении железнодорожных и авиабилетов, разъяснили, как не стать жертвой кибермошенников.

Фото: пресс-служба Управления на транспорте