В Белове транспортные полицейские провели отборочный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

В рамках Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции» сотрудники линейного отела (ЛО) МВД России на станции Белово совместно с членами Общественного совета во главе с его председателем Сергеем Савченковым, провели отборочный этап детских рисунков. Участники конкурса в возрастной категории от 6 до 8 лет и от 9 до 11 лет предоставили на суд жюри свои работы.

В возрастной категории от 6 до 8 лет победителем конкурса стала Зырянова Катя, ученица 2 класса школы №14 города Белово, предоставив свой рисунок на тему "Папа, мама, сестренка и я - полицейская семья", нарисовав цветными карандашами маму Зырянову Надежду - старшего инспектора по анализу, планированию и контролю штаба, майора внутренней службы, и папу Зырянова Дмитрия старшего лейтенанта полиции начальника отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы, а также себя и младшую сестренку в осеннем лесу. Трогательный, красочный рисунок дружной семьи полицейских не оставил равнодушным ни одного члена жюри. Помимо рисования Катя увлекается английским языком, легкой атлетикой и триатлоном. Она бронзовый призер чемпионата Кузбасса по триатлону в 2022 году.

В возрастной категории от 9 до 11 лет победителем конкурса стала Кузнецова Николь, ученица 4 класса гимназии №1 города Белово, предоставив свой рисунок на тему "Моя любимая мама". Свою работу она нарисовала красками, изобразив себя и маму Гришину Светлану - инспектора-руководителя ГДиР, капитана внутренней службы ЛО МВД России на станции Белово. Очаровательный рисунок мамы и дочки, демонстрирующей сердце, символизирующий любовь к своей маме покорил жюри. Члены общественного совета отметили красочность работы и точное сходство изображенных на рисунке. Николь увлекается рисованием с малых лет. Помимо рисования Николь является стипендиаткой губернаторской премии за отличие в учебе, а еще увлекается плаваньем.

Члены общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово выразили свою признательность за возможность участия в составе жюри, получив массу ярких эмоций, отметив важность подобных конкурсов, ведь возможность проявить свои таланты и индивидуальность является дополнительным стимулом для детей в своем совершенствовании и развитии.

Фото: ЛО МВД России на станции Белово