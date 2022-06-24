В Белове транспортные полицейские провели патриотические акции, приуроченные к Дню памяти и скорби

В 81 годовщину нападения немецко-фашистских захватчиков на Советский Союз сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово почтили память соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

На центральной площади города транспортные полицейские во главе с заместителем начальника ЛО МВД России на станции Белово подполковником внутренней службы Виктором Понамаревым возложили цветы к мемориалу героям-беловчанам. В церемонии также приняли участие председатель общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово Сергей Савченков, член совета Елена Комарова, воспитанники патриотического военно-спортивного центра «Разведчик», сопровождавшие каждого участника торжественного мероприятия.

С первых дней войны в Сибири, за тысячи километров от передовой открылся свой фронт – трудовой. Город и крупнейший железнодорожный узел, обеспечивавший транспортировку из Кузбасса металла и угля, принимал эвакуированные из западных регионов жителей и технику, местные предприятия сменили профиль и начали выпуск продукции для военных нужд. «Военные» бригады не только ударно трудились, но и становились инициаторами сбора денежных средств на строительство танков, самолетов, другой военной техники. Так, из цехов локомотивного и вагонного депо станции Белово ушли в бой бронепоезда «Сибиряк» и «Металлург Кузбасса», построенные беловскими железнодорожниками. А трудящиеся паровозного депо подарили 235-му штурмовому полку штурмовик Ил-2. Самолет, на фюзеляже которого художник написал «Беловский паровозник», участвовал в воздушных боях на Курской дуге, в небе Украины и Польши. За штурвалом боевой машины сидел наш земляк – Иван Хлебников. Вечером 22 июня сотрудники транспортной полиции Белово приняли участие в акции «Свеча памяти». На главной городской площади участники выложили из шести тысяч свечей силуэт легендарного самолета.