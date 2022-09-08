Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Белове транспортные полицейские провели профилактическую акцию «Безопасный транспорт»

Сотрудники по делам несовершеннолетних линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово во взаимодействии с Управлением Молодежной Политики администрации Беловского Городского Округа и юными волонтерами провели совместное мероприятие по профилактике травматизма на транспорте среди воспитанников детского дома «Надежда», а также среди активистов молодежных объединений "Юность" и "Бригантина".

В ходе профилактической лекции на тему «Безопасность на железнодорожном транспорте» среди детей в возрасте от 8 до 17 лет, в том числе с детьми состоящими на профилактическом учете в ОВД, инспектор ОДН ЛО МВД России на станции Белово Надежда Каменева рассказала ребятам об опасностях, подстерегающих их на железной дороге, о недопущении использования наушников и мобильных телефонов при переходе через железнодорожные пути и привела примеры последствий нарушений правил поведения на железнодорожном транспорте. Ребятам также напомнили о вреде употребления табачных средств, их негативном воздействии на организм.

Особое внимание транспортные полицейские акцентировали на безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности - электросамокатах. Ребятам показали видеофильм «МВД предупреждает! Передвигайся безопасно!» призывая детей и подростков быть особо бдительными, не выезжать на дороги общего пользования и надевать соответствующую экипировку. Также ребят предупредили об ответственности несовершеннолетних за совершение административных правонарушений и противоправные деяния на объектах транспорта.

Специалист отдела психологической помощи подросткам и молодежи Управления Молодежной Политики Алена Брежнева совместно с волонтерами молодежных объединений провели беседу в на тему "Патриотического воспитания подрастающего поколения", также провели тестирование в форме вопрос-ответ на знание правил дорожного движения. Ребята активно отвечали на вопросы, все участники получили почетные значки с эмблемой Управления Молодежной политики.

 

 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФО

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
08/09/2022
Общество
Белово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus