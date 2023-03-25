В Белове транспортные полицейские провели социально-профилактическую акцию «Час пассажира»

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово на железнодорожном вокзале города провели социально-профилактическую акцию «Час пассажира». Основной темой мероприятия стало привлечение внимания граждан к вопросам обеспечения личной и имущественной безопасности. Жители и гости города смогли задать вопросы и высказать предложения представителям транспортной полиции. Часть вопросов касалась сферы междугородних перевозок, развития инфраструктуры железнодорожного транспорта,обеспечения безопасной посадки и высадки пассажиров.

Транспортные полицейские напомнили пользователям банковских карт и счетов о мерах безопасности при дистанционном приобретении железнодорожных и авиабилетов, а также получении социальных выплат в банке. Пассажирам рассказали о признаках противоправных действий мошенников, использующих информационные технологии для совершения преступлений.

Особое внимание сотрудники ЛО МВД России на станции Белово уделили людям старшего поколения - им вручили памятки с алгоритмом защиты себя от онлайн-мошенников, разъяснили порядок обращения в органы внутренних дел в случае попытки совершения в отношении них противоправных действий.

В целях популяризации службы в органах внутренних дел и привлечению граждан на службу стражи порядка рассказали молодому поколению о специфике работы транспортной полиции. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка подполковник полиции Игорь Дугинов подробно разъяснил правила приема на службу в органы внутренних дел и задачах, стоящих перед сотрудниками, которые обеспечивают правопорядок в транспортной отрасли. Командир отдельного взвода патрульно-постовой службы лейтенант полиции Иван Штефырца рассказал о получении профильного юридического образования в вузах системы МВД России и возможности реализовать себя в той полицейской профессии, которая ближе и интереснее.

Фото: ЛО МВД России на транспорте