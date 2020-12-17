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В Белове транспортные полицейские раскрыли кражу более полутора тонн деталей железнодорожных путей

Линейным отделом МВД России на станции Белово возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Беловского городского округа по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). В ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемые проникли на территорию транспортного предприятия и похитили детали верхнего строения пути общим весом более 1500 килограммов. Ущерб, причиненный собственнику, составил 19 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские обнаружили следы автомобиля, на котором злоумышленники, предположительно, вывезли похищенное. В результате оперативно-розыскных мероприятий машина была найдена, а также установлен пункт приема металлолома, в который фигуранты сдали детали. По горячим следам оперативники транспортной полиции задержали подозреваемых. Двое из них оказались неоднократно судимы за аналогичные преступления. За кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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kuzbassnews.ru
17/12/2020
Происшествия
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Новости Кузбасса

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