В Белове транспортные полицейские сняли с поезда пьяного жителя Новосибирска

В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что к вагону № 10 пассажирского поезда сообщением Новокузнецк-Санкт-Петербург требуется наряд полиции.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили 41-летнего жителя Новосибирска, который в пути следования поезда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью в адрес проводников и пассажиров. На замечания и требования сотрудников поездной бригады прекратить противоправные действия реагировал агрессивно. В связи с этим, представитель компании-перевозчика отказал пассажиру в дальнейшем проезде.

Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителя с поезда и доставили в дежурную часть ЛО МВД России на станции Белово. Установлено, что мужчина возвращался в город Новосибирск из города Новокузнецка. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило у гражданина среднюю степень алкогольного опьянения.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство).

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