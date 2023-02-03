Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Белове транспортные полицейские сняли с поезда пьяного жителя Новосибирска

В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что к вагону № 10 пассажирского поезда сообщением Новокузнецк-Санкт-Петербург требуется наряд полиции.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили 41-летнего жителя Новосибирска, который в пути следования поезда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью в адрес проводников и пассажиров. На замечания и требования сотрудников поездной бригады прекратить противоправные действия реагировал агрессивно. В связи с этим, представитель компании-перевозчика отказал пассажиру в дальнейшем проезде.

Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителя с поезда и доставили в дежурную часть ЛО МВД России на станции Белово.  Установлено, что мужчина возвращался в город Новосибирск из города Новокузнецка. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило у гражданина среднюю степень алкогольного опьянения.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство).

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
03/02/2023
Происшествия
Белово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus