В Белове транспортные полицейские совместно с членами общественного совета провели профилактические беседы со студентами

Сотрудники транспортной полиции совместно с членами общественного совета при линейном отделе (ЛО) МВД России на станции Белово и Управлением Молодежной Политики провели профилактические беседы со студентами первого и второго курсов Беловского (филиала) Кемеровского государственного университета.

Сотрудники линейного отдела рассказали учащимся о правилах поведения в социальных сетях, о деятельности экстремистских организаций, недопустимости репостов сообщений содержащих нацистскую атрибутику или символику и напомнили об ответственности, наступающей за пропаганду и публичные призывы к насилию.

Инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела Надежда Каменева провела беседу о важности соблюдения правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, о видах опасностей, подстерегающих на железной дороге и привела примеры последствий нарушения правил безопасного поведения.

Специалист отдела психологической помощи подросткам и молодежи Управления Молодежной Политики Алена Брежнева и член общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово Сергей Муконин поговорили со студентами о том, как важно уважительно относиться друг к другу, оставаться человечными, помогая сверстникам, пожилым людям и обществу в целом, продемонстрировав патриотический фильм о "временах Великой Отечественной Войны". Студенты активно участвовали в диалоге, поблагодарив аплодисментами участников данного мероприятия.

Член общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово, доцент кафедры гуманитарных наук Беловского института (филиала) Кемеровского государственного университета Елена Комарова выразила огромную признательность за интересную и полезную встречу и отметила важность работы с молодежью.

Фото: ЛО МВД России на станции Белово