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В Белове транспортные полицейские задержали подозреваемого в краже железнодорожных деталей

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово раскрыли кражу чугунных тормозных колодок, совершенную с территории одного из транспортных предприятий.

Оперативники установили, что к преступлению причастен ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление 31-летний слесарь по ремонту подвижного состава, который после окончания рабочей смены, в ночное время, совершил хищение тормозных колодок со склада в количестве семи штук. Железнодорожные детали злоумышленник поместил в полимерный мешок и вывез на такси с территории транспортного предприятия, рассчитывая в дальнейшем доставить похищенное в пункт приема металлолома. Однако осуществить задуманное он не успел, так как был задержан сотрудниками транспортной полиции.

В отношении фигуранта отделом дознания ЛО МВД России на станции Белово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
08/12/2022
Происшествия
Белово
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