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В Белове уличного грабителя задержали благодаря пенсионерке

В дежурную часть отделения полиции «Новый городок» (Белово)позвонила 70-летняя местная пенсионерка с сообщением, что увидела в окно, как на улице неизвестный выхватил из рук женщины пакет и скрылся.

Стражи порядка выяснили, что жертвой налетчика стала 64-летняя соседка пенсионерки. Женщина возвращалась домой из магазина, когда во дворе к ней со спины подбежал злоумышленник и выхватил из рук пакет с продуктами. Добычей грабителя стали крупы, масло и мясо.

Благодаря приметам злоумышленника, которые запомнила очевидица, оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался ранее судимый за совершение уличных грабежей 43-летний рецидивист.

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kuzbassnews.ru
11/02/2018
Происшествия
Топ
Белово
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