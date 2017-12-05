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В Белове установили часы, отсчитывающие время до юбилея города

На центральной площади Белово запущены часы с обратным отсчетом времени до 80-летия города.

В предстоящий год в городе обновится центральный городской парк, отремонтируются улица Пролетарская и участок дороги автобусного маршрута №1.

 

Фото из социальной сети ВКонтакте.

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
05/12/2017
Общество
Белово
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Новости Кузбасса

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