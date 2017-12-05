В Белове установили часы, отсчитывающие время до юбилея города

В Кузбассе освоили новую технологию удаления мочевого пузыря Одна из сложнейших операций, связанная с удалением мочевого пузыря, в настоящий момент делается...

Кемерово: из окна шестого этажа выпал 15-летний подросток и погиб Трагическое происшествие случилось в минувший понедельник, 4 декабря, в городе Кемерове, где из...

В Кузбассе 14-летняя девочка погибла под колёсами поезда По сообщению «Газеты Кемерова», 14-летняя девочка пыталась пересечь железную дорогу в неположенном...