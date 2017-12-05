В Белове установили часы, отсчитывающие время до юбилея города

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На центральной площади Белово запущены часы с обратным отсчетом времени до 80-летия города.
В предстоящий год в городе обновится центральный городской парк, отремонтируются улица Пролетарская и участок дороги автобусного маршрута №1.
Фото из социальной сети ВКонтакте.
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