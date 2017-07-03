В Белове задержали кредитного интернет-мошенника



Полиция Белова получила оперативную информацию о том, что житель города похитил у жительницы Республики Саха (Якутия) около 30 000 рублей.

21-летний мудчина разместил в одной из социальных сетей объявление, будто является представителем банка и оказывает всем желающим помощь в оформлении кредита. Жительница Республики Саха (Якутия) обратилась к аферисту с просьбой оказать содействие в получении 2 000 000 рублей. Несмотря на то, что накануне 51-летняя женщина обращалась в банк и получила отказ, злоумышленник заверил ее, что сумет помочь. Уже на следующий день он сообщил, «клиентке», что ее заявка одобрена, и сразу после оплаты страховки на ее счет якобы поступит 2 000 000 рублей. Однако как только женщина перевела на указный аферистом счет «страховой взнос» в размере около 30 000 рублей, он удалил объявление с сайта.



В настоящее время в отношении подозреваемого следователем межмуниципального отдела МВД России «Беловский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В соответствии с санкциями данной статьи максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.