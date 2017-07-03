Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Белове задержали кредитного интернет-мошенника


Полиция Белова получила оперативную информацию о том, что житель города похитил у жительницы Республики Саха (Якутия) около 30 000 рублей.

21-летний мудчина разместил в одной из социальных сетей объявление, будто является представителем банка и оказывает всем желающим помощь в оформлении кредита. Жительница Республики Саха (Якутия) обратилась к аферисту с просьбой оказать содействие в получении 2 000 000 рублей. Несмотря на то, что накануне 51-летняя женщина обращалась в банк и получила отказ, злоумышленник заверил ее, что сумет помочь. Уже на следующий день он сообщил, «клиентке», что ее заявка одобрена, и сразу после оплаты страховки на ее счет якобы поступит 2 000 000 рублей. Однако как только женщина перевела на указный аферистом счет «страховой взнос» в размере около 30 000 рублей, он удалил объявление с сайта.

В настоящее время в отношении подозреваемого следователем межмуниципального отдела МВД России «Беловский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В соответствии с санкциями данной статьи максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
03/07/2017
Происшествия
Белово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове открыли понтонный мост через Томь
Специалисты завершили монтаж понтонного моста, который соединяет Притомскую набережную и остров...
Житель Кузбасса шумовкой сломал обе руки «слишком спокойной» жене
Житель Кузбасса избил свою жену металлической шумовкой и сломал ей обе руки за то, что она стала...
Каким был праздничный салют на День города
Напомним, накануне на День города в Новокузнецке шёл ливень.
В Новокузнецке мужчина погиб при попытке перелезть через забор лицея
Новокузнечанин погиб при попытке перелезть через забор. Несчастный случай произошёл на улице...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus