В Белове задержали мужчину, похитившего в магазине шампанское

В Кузбассе все морги объединят в одну службу Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения, решение о централизации...

В Кемерове почтили память защитников Отечества Мероприятия, посвященные Дню защитница Отечества, начались в Кемерове с возложения цветов памятнику...

В Кузбассе женщина погибла под рухнувшей из-за тяжести снега крышей В Таштагольском районе женщина погибла под рухнувшей из-за тяжести снега крыши. Как сообщают...