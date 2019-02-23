В Белове задержали мужчину, похитившего в магазине шампанское

В беловскую полицию обратилась администратор продуктового магазина: один из посетителей похитил две бутылки шампанского.
Момент преступления зафиксировала камера видеонаблюдения. Изучив запись, полицейские установили злоумышленника, которым оказался ранее судимый 28-летний беловчанин. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Совершение преступления он объяснил большой любовью к данному напитку.
Дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Беловский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 4 года лишения свободы.
23/02/2019
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