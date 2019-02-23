Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Белове задержали мужчину, похитившего в магазине шампанское

В беловскую полицию обратилась администратор продуктового магазина: один из посетителей похитил две бутылки шампанского.

Момент преступления зафиксировала камера видеонаблюдения. Изучив запись, полицейские установили злоумышленника, которым оказался ранее судимый 28-летний беловчанин. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Совершение преступления он объяснил большой любовью к данному напитку.

Дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Беловский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 4 года лишения свободы.

Происшествия
Топ
Белово
kuzbassnews.ru
23/02/2019
Происшествия
Топ
Белово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе все морги объединят в одну службу
Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения, решение о централизации...
В Кемерове почтили память защитников Отечества
Мероприятия, посвященные Дню защитница Отечества, начались в Кемерове с возложения цветов памятнику...
В Кузбассе женщина погибла под рухнувшей из-за тяжести снега крышей
В Таштагольском районе женщина погибла под рухнувшей из-за тяжести снега крыши. Как сообщают...
В Кемерове откроют отделение для больных с тяжелой формой туберкулеза
Новое отделение для пациентов с тяжелой формой туберкулеза создадут в Кемерове в 2019 году на базе...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus