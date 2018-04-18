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В Белово большой воды пока не ожидается

В ближайшее время беловчанам паводок не грозит. Об этом заявил начальник управления ГОЧС Сергей Носов. Уровень воды в реках остается ниже критической отметки, а в реке Малый Бачат в районе села Беково и в реке Бачат в районе Старо-Белово уровень воды ниже опасного более чем на метр. В реке Большой Бачат в районе Старобачат этот показатель составляет больше двух метров.

На Беловском и Гурьевском водохранилищах сброс воды производится согласно графику. Уровень ниже критической отметки.

Специалисты не исключают, что к концу недели ситуация может, так как по прогнозам – ночами ожидается плюсовая температура и дожди.

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kuzbassnews.ru
18/04/2018
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