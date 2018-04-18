В Белово большой воды пока не ожидается

В ближайшее время беловчанам паводок не грозит. Об этом заявил начальник управления ГОЧС Сергей Носов. Уровень воды в реках остается ниже критической отметки, а в реке Малый Бачат в районе села Беково и в реке Бачат в районе Старо-Белово уровень воды ниже опасного более чем на метр. В реке Большой Бачат в районе Старобачат этот показатель составляет больше двух метров.
На Беловском и Гурьевском водохранилищах сброс воды производится согласно графику. Уровень ниже критической отметки.
Специалисты не исключают, что к концу недели ситуация может, так как по прогнозам – ночами ожидается плюсовая температура и дожди.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В результате случившегося оба водителя погибли.
|
Следственный комитет России сделал заявление в связи с расследованием гибели людей при пожаре в...
|
Кузбассовцев в предстоящие дни ожидает прохладная погода с мокрым снегом. Потепления стоит ждать...
|
По информации «Опер-ТВ», сотрудники ДПС остановили нетрезвого водителя за рулём ВАЗа.