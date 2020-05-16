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В Белово будут судить автомобилиста, который, будучи пьяным, насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

В январе 2020 года 41-летний беловчанин, находясь с состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 59-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу по улице Ленина.

В результате потерпевшая получила многочисленные травмы и переломы, несовместимые с жизнью. Обвиняемый дал признательные показания и пояснил, что отвлекся от дороги, потянувшись за мобильным телефоном, а когда сбил женщину, то скрылся с места происшествия.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 12 лет лишения свободы.

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kuzbassnews.ru
16/05/2020
Происшествия
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