В Белово будут судить угонщика автомобилей

Завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении 22-летнего беловчанина, обвиняемого в 4 кражах и 2 неправомерных завладениях автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.



В дежурную часть беловской полиции обратилась женщина у которой неизвестный ночью похитил автомобиль «Лада Гранта», припаркованный во дворе дома. Сумма ущерба составила 300 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили машину в боксе-«отстойнике» в поселке Бабанаково. Злоумышленник установил на нее государственные регистрационные знаки, похищенные с другой машины. В ходе дальнейшей работы полицейские установили и задержали подозреваемого. Он признался, что похитил машину, чтобы ночью добраться до дома. В одном из дворов обвиняемый заметил открытый ВАЗ-2114 и сначала хотел уехать на нем, однако на транспортном средстве включился блокиратор рулевого колеса. В бардачке ВАЗа он обнаружил ключ с брелоком автосигнализации от другого автомобиля, с его помощью открыл припаркованную рядом «Ладу Гранту» и скрылся на ней. Транспортное средство похититель планировал разобрать и продать по частям. Похищенный автомобиль сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.

Кроме того, в ходе следствия установлена причастность фигуранта к краже еще одного и угону двух автомобилей, а также к хищению аккумуляторных батарей из автоприцепа. Общий ущерб, причиненный автовладельцам, составил около 600 000 рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Фото из открытых источников