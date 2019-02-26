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В Белово бывшего сотрудника колонии будут судить за получение взятки

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ГУФСИН  ФКУ ИК-44 города Белово младшего инспектора группы отдела безопасности,  обвиняемого в получении взятки.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность младшего инспектора группы отдела безопасности исправительной колонии, предложил одному из  осужденных за денежное вознаграждение проносить и предоставлять ему запрещенные предметы на территорию колонии.

Осужденный согласился и попросил свою жену, не объясняя ей, зачем и кому, перечислять с ее  банковской карты на другую карту определенную денежную сумму. Как только деньги поступали на карту сотрудника, осужденный говорил, какие предметы ему необходимо передать для пользования и также пояснял, сколько из перечисленной суммы сотрудник колонии может взять себе.

Так, обвиняемый получил около 25  тысяч рублей для личных нужд, а на остальные деньги покупал запрещенные предметы: сотовый телефон, sim-карты, жидкость для электронных сигарет.

Информацию о Свозможной причастности одного из сотрудников исправительной колонии к доставке запрещенных предметов осужденным получили сотрудники управления собственной безопасности ГУФСИН России по Кемеровской области. Факт передачи сотрудником колонии средств мобильной связи и комплектующих осужденному за денежное вознаграждение был зафиксирован. Впоследствии последний добровольно выдал сотрудникам колонии запрещенные предметы и признался, кто и за какие суммы ему их передавал.

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kuzbassnews.ru
26/02/2019
Происшествия
Топ
Белово
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Новости Кузбасса

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