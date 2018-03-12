В Белово бывший сотрудник ГИБДД осужден за взятку

В Белово бывший инспектор отдельной роты ДПС ГИБДД признан виновным в получении взятки должностным лицом. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, а также штрафом в сумме 250 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, выполняя функции представителя власти, сроком на два года.

Инспектор дорожно-патрульной службы становил автомобиль, которым управлял пьяный водитель.

С задержанным водителем в машине находилась его родственница, которая по телефону нашла знакомого, что пообещал помочь решить вопрос с инспектором. Он позвонил инспектору и попросил за вознаграждение в сумме 25 тысяч рублей не документировать факт совершения административного правонарушения водителем. Сотрудник полиции согласился и отпустил мужчину.

Через некоторое время к инспектору приехал его знакомый и передал деньги, а тот отдал документы на автомобиль. Примечательно, что знакомый, передавая документы водителю, сказал, что он должен ему 50 тысяч рублей за положительное решение вопроса с сотрудниками ГИБДД. Данный факт взятки был установлен в ходе расследования другого уголовного дела, одним из фигурантов которого являлся предприимчивый знакомый.

В отношении взяткодателя также было возбуждено уголовное дело, в настоящее время оно находится на стадии завершения расследования.