В Белово драгдилер приговорен к 9 годам колонии строгого режима

Беловский городской суд признал 47-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого виновным в сбыте наркотиков и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима.



В мае 2018 года в полицию поступила инсформация, что в Белово неизвестный сбывает героин. Полицейским стало известно, что драгдилер планирует перевезти партию товара из Новокузнецка в Ленинск-Кузнецкий. В ходе проведенной совместной с сотрудниками ГИБДД спецоперации подозреваемый был задержан на трассе.



При обследовании его автомобиля на пассажирском сидении полицейские обнаружили и изъяли в полимерном свертке порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что в изъятом пакете находился героин общей массой около 20 граммов, что является крупным размером.



Оперативники выяснили, что наркозависимые заказывали у сбытчика дозы по телефону, после чего переводили оплату на банковскую карту, получая взамен координаты тайников, где лежали свертки с героином.