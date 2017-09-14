В Белово фальшивомонетчицы приговорены к 3,6 годам колонии

Беловский городской суд вынес приговор в отношении двух ранее судимых жительниц Кемерова 23 и 64 лет, которые обвинялись в изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.
Женщины были задержаны с поличным, когда пытались сбыть поддельную банкноту номиналом 5000 рублей в одном из магазинов поселка Грамотеино.
Кроме этого, полицейские изъяли в торговых точках Белово и ближайших поселков еще 11 фальшивок. Также дамочки оказались причастны к совершению аналогичных преступлений на территории Крапивинского района и Анжеро-Судженска.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области установлено, что в общей сложности в течение недели подельницы сбыли на территории Кемеровской области 16 фальшивых купюр номиналом 5000 рублей. Они посещали мелкие магазины и павильоны, покупали дешевые товары и рассчитывались за них поддельными денежными средствами. Полученную сдачу делили между собой.
Фигурантки полностью признали свою вину. Беловский городской суд приговорил каждую из сбытчиц фальшивок к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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