В Белово муниципальный служащий осужден за получение взятки

31 января в Белово мировой судья вынес обвинительный приговор муниципальному служащему за получение взятки.

Установлено, что начальник муниципального казённого учреждения «Управление Культуры, молодежной политики и спорта» Краснобродского городского округа в апреле и мае 2016 предложил передать ему взятку руководителю коммерческой организации. Взамен он предложил заключить с компанией муниципальный контракт на демонстрацию фейерверков и поставку пиротехники для проведения праздников. Чиновник попросил перечислять ему на банковскую карту сумму в размере 10 % от стоимости заключенных в будущем договоров.

Всего было заключено два контракта, обвиняемому поступило 20 тысяч рублей. В ходе расследования он признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки). Назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, а также 2 года лишения права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.