В Белово мужчина утонул в бассейне

19 июня в Беловском городском бассейне «Металлург» утонул 27-летний посетитель.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.
Предварительно установлено, что мужчина, плавая в бассейне, внезапно ушел под воду. Очевидцы, которыми стали дети, позвали на помощь инструктора. Он вытащил посетителя из воды, вызвал «скорую помощь», до прибытия медиков, проводил реанимационные мероприятия. Однако спасти мужчину не удалось, в карете скорой помощи он скончался. Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти пострадавшего.
20/06/2021
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