В Белово мужчина утонул в бассейне

Крупный град обрушился на юг Кузбасса Недавно в южных городах Кузбасса прошел град размером с перепелиное яйцо. Это удивило местных...

Упавший в Кузбассе самолет Л-410 прошёл штатное обслуживание в апреле Совершивший жесткую посадку в Кузбассе самолёт в апреле в штатном порядке прошёл техническое...

У 106 кузбассовцев за сутки выявили коронавирус, еще четыре человека умерли Ситуация с коронавирусом в Кузбассе вновь ухудшилась. За минувшие сутки еще у 106 человек...