В Белово мужчина в автобусе зарезал одного человека и ранил еще троих

4 июня 42-летний житель Белово, вечером возвращался на служебном автобусе с работы на шахте «Талдинская».
В транспорте мужчины распивали спиртное. В какой-то момент разгорелся конфликт в ходе которого мужчина достал нож, направившись в сторону одного из обидчиков. 34-летний коллега пытался его удержать, но получил удар ножом в грудь. Также ранения получили те, кто бросились на помощь потерпевшему.
На остановке мужчина выбежал из автобуса. Водитель вызвал полицию и медиков. Медицинские работники констатировали смерть мужчины, который первый получил удар ножом, еще четверо работников с легкими ножевыми ранениями были госпитализированы.
Несколько часов спустя подозреваемый был задержан.
05/06/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Кемерове 5 июня ночью температура воздуха составит от + 5 до + 7°С, а днём будет около + 24°С....
|
Хоть кризис и ударил по карманам новокузнечан, наши «заядлые» туристы не перестают отказывать себе...
|
Жительница города Кемерово помогла наказать водителя автохама за то, что тот припарковался на...
|
Среди шашлычно-шаурмичных павильонов на остановке в Новокузнецке появился издательско-...