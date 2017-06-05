В Белово мужчина в автобусе зарезал одного человека и ранил еще троих

4 июня 42-летний житель Белово, вечером возвращался на служебном автобусе с работы на шахте «Талдинская».

В транспорте мужчины распивали спиртное. В какой-то момент разгорелся конфликт в ходе которого мужчина достал нож, направившись в сторону одного из обидчиков. 34-летний коллега пытался его удержать, но получил удар ножом в грудь. Также ранения получили те, кто бросились на помощь потерпевшему.

На остановке мужчина выбежал из автобуса. Водитель вызвал полицию и медиков. Медицинские работники констатировали смерть мужчины, который первый получил удар ножом, еще четверо работников с легкими ножевыми ранениями были госпитализированы.

Несколько часов спустя подозреваемый был задержан.