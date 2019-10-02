В Белово после ремонта открылась важнейшая магистраль

Четырехполосная дорога протяженностью 2,5 км по улице Октябрьской расположена в центре города. Интенсивность автомобильного и пассажирского потока на этой магистрали составляет более 25 тыс. машин в сутки. Но при этом в предыдущий раз ее капитально ремонтировали в 2006 году. За 13 лет дорога пришла в плачевное состояние. Интенсивная застройка района со временем привела к нарушению продольных и поперечных уклонов, появились трещины, выбоины. После дождей вода текла потоком, глубокие лужи доставляли неудобство как водителям, так и пешеходам. В "час пик" образовывались пробки. Требовался ремонт существующих тротуаров, а тротуара, отделяющего дома частного сектора от проезжей части, не было.

В 2018 году губернатор Сергей Цивилев поручил отремонтировать улицу, с обустройством дорожной сети, тротуарами. Общая стоимость проекта составила 104 млн рублей. По решению губернатора практически все расходы взял на себя областной бюджет — более 98 млн рублей. Доля местного составила оставшиеся 5 млн рублей.

Магистраль обновили за два неполных летних месяца (июль-август этого года). При этом во время ремонта движение не перекрывали ни на один день.

Подрядчики расширили проезжую часть до 14 м на всей протяженности (от ул. Волошиной до пер. Почтовый), уложили более 40 тысяч кв. м двухслойного асфальтобетонного покрытия. Заменили 6 км бордюрного камня, отремонтировали 15 тысяч кв. м тротуара вдоль многоквартирных домов и магазинов, обустроили 800 кв. м технического тротуара вдоль домов частного сектора и дополнительные парковочные места. Теперь автомобили беловчан не будут стоять вдоль дороги и мешать пассажирскому и уборочному транспорту. Также обновили пять автобусных заездных карманов, два остановочных павильона, установили более 400 дорожных знаков, оборудовали пять пешеходных переходов дорожными знаками на выносных кронштейнах, установили 800 м пешеходного ограждения, нанесли новую дорожную разметку и разметку велосипедной дорожки, а «зебру» сделали особой прочной - пластиковой.

Фото: пресс-служба АКО