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В Белово построят автовокзал

В 2020 году в Белово построят здание автовокзала. Проект уже готов - в нем будет пять билетных касс, зал ожидания, медицинский пункт, комната матери и ребенка и буфет.

Об этом, во время рабочей поездки в Белово сообщил губернатор Цивилёв.

Автовокзала у беловчан нет с 2012 года - тогда, по время ремонтных работ, у здания обвалилась крыши. Было решено его снести и построить новый. Строительство начнется в 2019 году и будет завершено в 2020-м.


Фото: ИА Новости Кузбасса

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kuzbassnews.ru
08/03/2019
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Белово
Новости Кузбасса

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