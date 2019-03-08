В Белово построят автовокзал

В 2020 году в Белово построят здание автовокзала. Проект уже готов - в нем будет пять билетных касс, зал ожидания, медицинский пункт, комната матери и ребенка и буфет.

Об этом, во время рабочей поездки в Белово сообщил губернатор Цивилёв.

Автовокзала у беловчан нет с 2012 года - тогда, по время ремонтных работ, у здания обвалилась крыши. Было решено его снести и построить новый. Строительство начнется в 2019 году и будет завершено в 2020-м.





Фото: ИА Новости Кузбасса