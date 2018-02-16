В Белово прошла акция "Письмо солдату"

В Белово в преддверии Дня защитника Отечества, в 11-й раз прошла традиционная акция «Письмо солдату».
Участниками акции стали дошколята. Члены женсовета поселка Новый Городок в этом направлении тесно сотрудничают с детским садом №55 на протяжении шести лет.
В этот раз письмо солдату не писали, а рисовали воспитанники подготовительной группы. Ребятишки подошли к поставленной задаче ответственно: изучили рода войск, познакомились с формой российских солдат. На листках бумаги дошколята старательно выводили фигуры пограничников и их верных четвероногих друзей, самолеты и купола парашютов десантников.
Все рисунки объединяло одно – это голубое и обязательно мирное небо.
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