В Белово прошла акция "Письмо солдату"

В Белово в преддверии Дня защитника Отечества, в 11-й раз прошла традиционная акция «Письмо солдату».

Участниками акции стали дошколята. Члены женсовета поселка Новый Городок в этом направлении тесно сотрудничают с детским садом №55 на протяжении шести лет.

В этот раз письмо солдату не писали, а рисовали воспитанники подготовительной группы. Ребятишки подошли к поставленной задаче ответственно: изучили рода войск, познакомились с формой российских солдат. На листках бумаги дошколята старательно выводили фигуры пограничников и их верных четвероногих друзей, самолеты и купола парашютов десантников.

Все рисунки объединяло одно – это голубое и обязательно мирное небо.