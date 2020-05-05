В Белово пьяный угонщик ездил за рулем чужого внедорожника

В дежурную часть отделения полиции «Новый городок» межмуниципального отдела МВД России «Беловский» обратился 52-летний житель поселка Чертинский с сообщением о краже имущества из частного дома и автомобиля «Тойота Сурф». Сумма ущерба составила более 700 000 рублей.

Полицейские выяснили, что потерпевший оставил дом незапертым, а по возвращении обнаружил отсутствие компьютерной и другой техники, мобильного телефона, одежды, а также припаркованного в ограде автомобиля. Спустя время пользователи одной из социальных сетей выложили видео, на котором неизвестный в состоянии алкогольного опьянения передвигается на похищенной машине в Белове.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили автомобиль брошенным по улице Железнодорожной, а затем установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 55-летний знакомый потерпевшего, который пришел к нему в гости, но, не застав хозяина дома, обворовал его. По его признанию, он также обращался на одной из улиц к детям, чтобы спросить у них зарядной устройство для похищенного мобильного телефона.

В настоящий момент в следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ. Согласно санкциям статьи, максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы. На время следствия подозреваемый заключен под стражу.

Похищенное имущество изъято и после проведения следственных действий будет возвращено законному владельцу.