В Белово семейный дебошил угрожал жене сувенирной саблей

В дежурную часть отделения полиции «Красный брод» (Белово) за помощью обратилась 34-летняя местная жительница: муж угрожал ей убийством сувенирной саблей.

Полицейские выяснили, что между супругами регулярно возникали конфликты, инициатором которых становился пьяный мужчина.

Во время одного из скандалов, дебошир снял со стены сувенирную саблю и стал размахивать ею перед лицом супруги, угрожая ее заколоть.

Полицейские задержали подозреваемого. Тот пояснил, что таким образом хотел продемонстрировать жене, кто в доме хозяин, поскольку она была против его развлечений, постоянно читала ему нравоучения и не разрешала ночью слушать громко музыку.