В Белово семейный дебошил угрожал жене сувенирной саблей

В дежурную часть отделения полиции «Красный брод» (Белово) за помощью обратилась 34-летняя местная жительница: муж угрожал ей убийством сувенирной саблей.
Полицейские выяснили, что между супругами регулярно возникали конфликты, инициатором которых становился пьяный мужчина.
Во время одного из скандалов, дебошир снял со стены сувенирную саблю и стал размахивать ею перед лицом супруги, угрожая ее заколоть.
Полицейские задержали подозреваемого. Тот пояснил, что таким образом хотел продемонстрировать жене, кто в доме хозяин, поскольку она была против его развлечений, постоянно читала ему нравоучения и не разрешала ночью слушать громко музыку.
18/12/2017
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