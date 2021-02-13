В Белово состоялся областной турнир по спортивному лазертагу

Тяжинский округ на соревнованиях представляли 4 команды разных возрастных категорий (руководитель Александр Игоревич Крохин).
Самая младшая команда в возрастной группе от 9 до 13 лет «Поколение Х» заняла первое место. Команда «Боевые коты» в группе от 13 до 16 лет вышла на второе место, команда «Ирбис» в группе от 20 лет также заняла второе место.
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