В Белово состоялся областной турнир по спортивному лазертагу

Двое кузбассовцев с диагнозом COVID-19 скончались за прошедшие сутки Региональный оперативный штаб назвал число пациентов, скончавшихся от COVID-19, в Кемеровской...

В Кузбассе временно закрыли Завод-Гидромаш Приняв во внимание все выявленные нарушения, надзорный орган направил в суд протокол о временном...

Названы опасные для жизни и работы территории Кузбасса Кандидат технических наук, доцент Николай Калиногорский назвал список кузбасских территорий, где не...