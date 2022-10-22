В Белово состоялся открытый турнир по абсолютно реальному бою

В соревнованиях на кубок Беловского городского округа приняло участие более 200 человек из Кузбасса и города Новосибирска. Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Эламана Турсунбековича Рысмендиева.

Несмотря на большое количество соперников, ребята выступили достойно, На первом месте – Захар Чернавин, Александр Евсеев, Тимур Плохих. Второе место занял Карапет Агекян, третьи места – Александр Невчеснюк, Александр Богомазов.