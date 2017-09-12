В Белово создали новую охраняемую территорию

Государственный комплексный природный заказник «Бачатские сопки» стал 22-й особо охраняемой природной территорией в Кемеровской области. Он расположен на территории Белова и Беловского района и занимает площадь 709 га.
Статус охраняемой территории ограничивает хозяйственную деятельность в заказнике, в частности, вводит запрет на добычу полезных ископаемых и размещение отходов производства.
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