В Белово создали новую охраняемую территорию

Государственный комплексный природный заказник «Бачатские сопки» стал 22-й особо охраняемой природной территорией в Кемеровской области. Он расположен на территории Белова и Беловского района и занимает площадь 709 га.

Статус охраняемой территории ограничивает хозяйственную деятельность в заказнике, в частности, вводит запрет на добычу полезных ископаемых и размещение отходов производства.