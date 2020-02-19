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В Белово транспортные полицейские спасли из огня семью с двумя детьми

18 февраля, в День транспортной полиции, начальник Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу вручил награды отважным стражам порядка.

Около 7 часов утра 14 февраля сержант полиции Иван Шаталин шел на службу в линейный отдел МВД России на станции Белово. На улице Островского в секторе частной застройки полицейский увидел дым, клубящийся над пристройкой одного из жилых домов. Сообщив о происходящем в дежурную часть ЛО МВД России на станции Белово, Иван начал стучать в окно и дверь, чтобы разбудить спящих жильцов, которые не реагировали на посторонние звуки и запах дыма. За это время огонь перекинулся на крышу дома.

Спустя непродолжительное время Ивану все же удалось разбудить пожилую хозяйку. Сержант Шаталин помог ей выбраться наружу, затем еще раз вернулся в дом, чтобы найти и вынести документы и ценные вещи.

До прибытия пожарных сотрудник транспортной полиции тушил огонь подручными средствами, но окончательно справиться со стихией удалось только сотрудникам МЧС.

А в 20.10 в дежурную часть линейного отдела поступило еще одно тревожное сообщение. Сотрудник транспортной полиции капитан Михаил Заверохин обнаружил пожар на первом этаже дома по улице Железнодорожной. Внимание офицера привлекли женские крики о помощи. Поспешив на место, полицейский увидел женщину в густом дыму, вырывающемся из окон.

Вместе с ней в горящей квартире находились две дочери 2 и 4 лет. Приняв от хозяйки квартиры детишек, Михаил Заверохин перенес их в линейный отдел, расположенный неподалеку, и с подоспевшими коллегами помог выбраться наружу женщине.

Вызванные на место происшествия медики осмотрели детей и их маму и констатировали, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. А вот квартире погорельцев потребуется серьезный ремонт, пока они разместились у соседей.

На торжественном собрании, приуроченном ко Дню транспортной полиции, начальник Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу генерал-майор полиции Дмитрий Курсанов лично довел до сотрудников транспортной полиции информацию об отважных поступках подчиненных и вручил сержанту полиции Ивану Шаталину и капитану полиции Михаилу Заверохину денежные премии.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФО

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kuzbassnews.ru
19/02/2020
Общество
Происшествия
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