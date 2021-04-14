В Белово в рамках операции «Дети России» подшефные транспортных полицейских встретились с кавалером ордена Мужества Александром Корулько

В Белово на базе патриотического военно-спортивного центра «Разведчик», работающего в средней общеобразовательной школе №11 города Белово, состоялась встреча воспитанников центра с ветераном органов внутренних дел, кавалером ордена Мужества подполковником милиции в отставке Александром Корулько. Организаторами мероприятия выступили сотрудники транспортной полиции и председатель Общественного совета при линейном отделе МВД России на станции Белово.

Школьники попросили гостя рассказать о службе в органах внутренних дел и с замиранием сердца слушали его воспоминания о служебной командировке в Северо-Кавказский регион. С декабря 1999 года по февраль 2000 года в составе сводного отряда милиции Александр Корулько выполнял служебно-боевые задачи в районе города Аргун, был ранен в одном из боев. За проявленные героизм и самоотверженность удостоен ордена Мужества.

Кроме того, участники встречи обсудили проблему вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, возможности противодействия этому и роль участников патриотического и спортивного движений в пропаганде законопослушания и здорового образа жизни школьников. Также транспортные полицейские обратили внимание учащихся на обеспечение личной безопасности на объектах железнодорожного транспорта, в общественных местах и при проведении массовых мероприятий, на последствия пренебрежения правилами поведения и ответили на интересующие детей вопросы.

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово уже более 10 лет являются наставниками воспитанников центра «Разведчик», принимают активное участие в патриотическом воспитании детей и молодежи, выступают организаторами городских и региональных соревнований.