В Белово в здании железнодорожного вокзала прошла операция «Должник»

Сотрудники транспортной полиции, совместно с региональной службой судебных приставов на железнодорожном вокзале станции Белово провели оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В кассовом зале вокзала был размещен «мобильный пункт» проверки граждан, где любой желающий мог проверить себя на наличие задолженностей, а в случае наличия таковых оплатить их на месте.
Транспортные полицейские провели профилактические беседы с гражданами, имеющими задолженности по оплате административных штрафов и призвали сознательнее относиться к своевременной оплате, не доводя до штрафных санкций.
За период проведения операции сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Белово проверено 73 человека.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Школьники, госпитализированные после распыления газового баллончика накануне утром в Новокузнецке,...
|
В Рудничном районе областного центра возведут новый четырехэтажный храм. Ранее рассчитывалось, что...
|
По информации пресс-службы, завершить строительство обхода Кемерова планируют в 2025 году. Напомним...
|
ООО «СДС-Строй» (головная структура предприятий строительного комплекса АО ХК «СДС») запустило в...