В Белово в здании железнодорожного вокзала прошла операция «Должник»

Сотрудники транспортной полиции, совместно с региональной службой судебных приставов на железнодорожном вокзале станции Белово провели оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В кассовом зале вокзала был размещен «мобильный пункт» проверки граждан, где любой желающий мог проверить себя на наличие задолженностей, а в случае наличия таковых оплатить их на месте.

Транспортные полицейские провели профилактические беседы с гражданами, имеющими задолженности по оплате административных штрафов и призвали сознательнее относиться к своевременной оплате, не доводя до штрафных санкций.

За период проведения операции сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Белово проверено 73 человека.