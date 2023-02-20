В Беловском муниципальном округе проведен профилактический визит в отношении хозяйствующего субъекта ООО «Моховское»

Государственным инспектором отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу 15 февраля 2023 года проведен профилактический визит в области обеспечения качества и безопасности зерна в Беловском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса.

Профилактический визит проведен в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности юридического лица ООО «Моховское», в ходе которого контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности и принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении контролируемого лица исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

На поступившие вопросы инспектором Управления Россельхознадзора даны компетентные ответы и разъяснения.

Профилактические визиты направлены на повышение информированности хозяйствующих субъектов о способах соблюдения обязательных требований законодательства, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.