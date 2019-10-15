В беловском поселке Чертинский в школе оборудовали электрообогрев

В начальной школе №5 беловского поселка Чертинский обогрев помещений с этого учебного года осуществляется электричеством.
Здесь летом здесь внедрили технологию «теплый плинтус» - электрический отопительный прибор в виде широкого плинтуса, расположенный по периметру учебных кабинетов.
В каждом классе и коридорах имеются пульты управления. Педагоги могут поддерживать комфортную температуру воздуха по своему усмотрению.
На установку теплого плинтуса из городского бюджета были выделены 1 миллион 783 тысячи рублей.
Фото: пресс-служба администрации Белово
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Житель Новокузнецка проведет несколько лет в колонии за призывы к совершению теракта в мечети....
|
7-летний житель Новокузнецка шел днем по улице, когда к нему подошел взрослый мужчина. Он отобрал у...
|
Последний рекорд был в 2011 году: тогда температура составила 19,7 градуса. Температурные рекорды...
|
Вскоре аферист завел с возлюбленной разговор о том, что можно выгодно вложить деньги и заработать...