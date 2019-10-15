В беловском поселке Чертинский в школе оборудовали электрообогрев

Кузбассовец получил приговор за призывы к терактам в Сети Житель Новокузнецка проведет несколько лет в колонии за призывы к совершению теракта в мечети....

Взрослый новокузнечанин ограбил на улице 7-летнего ребенка 7-летний житель Новокузнецка шел днем по улице, когда к нему подошел взрослый мужчина. Он отобрал у...

В Кемерове побит многолетний температурный рекорд перед похолоданием Последний рекорд был в 2011 году: тогда температура составила 19,7 градуса. Температурные рекорды...