В Беловском районе добровольная пожарная дружина потушила пожар в частном гараже

Добровольцы села Заринское Беловского района потушили пожар в частном гараже, где стоял легковой автомобиль.

О случившемся по телефону в оперативную службу МЧС России сообщили соседи.

На вызов выехали сотрудники пожарной части и добровольные пожарные. Помощники огнеборцев первыми прибыли к месту возгорания. К тому моменту огонь охватил крышу гаража, горел также салон автомобиля.

Добровольцам удалось самостоятельно ликвидировать огонь до приезда профессиональных пожарных. Прибывшие на место пожарные провели разбор и проливку строения. По предварительным данным, возможной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.