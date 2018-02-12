В Беловском районе добровольная пожарная дружина потушила пожар в частном гараже

Добровольцы села Заринское Беловского района потушили пожар в частном гараже, где стоял легковой автомобиль.
О случившемся по телефону в оперативную службу МЧС России сообщили соседи.
На вызов выехали сотрудники пожарной части и добровольные пожарные. Помощники огнеборцев первыми прибыли к месту возгорания. К тому моменту огонь охватил крышу гаража, горел также салон автомобиля.
Добровольцам удалось самостоятельно ликвидировать огонь до приезда профессиональных пожарных. Прибывшие на место пожарные провели разбор и проливку строения. По предварительным данным, возможной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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