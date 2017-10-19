Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Беловском районе двое мужчин и женщина напали на 87-летнюю пенсионерку

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей села Конево, обвиняемых в разбойном нападении на пожилую женщину.

В полицию обратилась соцработник из села Конево, которая сообщила, что на 87-летнюю женщину было совершено нападение. Заявительница рассказала, что нашла избитую пенсионерку в одной из надворных построек. Ей понадобилась срочная медицинская помощь. 87-летнюю женщину доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

Прибывшая по сигналу следственно-оперативная группа ОМВД России по Беловскому району установила, что пострадавшая около суток пролежала в бессознательном состоянии после совершенного преступления. Ночью в ее дом ворвались трое неизвестных и избили. Один из них нанес пенсионерке несколько ударов кирпичом по голове. После этого он вместе с подельниками начал обыскивать жилище. Злоумышленники похитили 50 000 рублей, после чего скрылись, оставив пострадавшую без сознания.

Полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались трое местных жителей – женщина и двое ее знакомых, один из которых ранее был судим. Все они стали фигурантами уголовного дела. В ходе следствия было установлено, что обвиняемые планировали преступление. Вместе злоумышленники распивали алкогольные напитки, когда спиртное закончилось, а денег на его покупку не оказалось, они решили ночью напасть на одинокую пенсионерку, проживающую на одной из соседних улиц. Налетчики были уверены, что женщина хранит в доме деньги и не сможет оказать им сопротивление.

Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы.

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
19/10/2017
Происшествия
Белово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«Мария-Ра» добилась снижения арендной платы в Новокузнецке втрое
Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил иск алтайской торговой сети «Мария-Ра» и снизил...
Подрядчик переделает асфальт в одном из дворов Кемерова за свой счет
В редакцию VSE42.Ru обратилась жительница дома №117А по проспекту Ленина в Кемерове, которая...
В Кузбассе ищут без вести пропавшего хромого 59-летнего мужчину
В Кузбассе разыскивается без вести пропавший 59-летний мужчина, сообщили волонтеры регионального...
За день в Кузбассе выявлено 19 нарушений у водителей автобусов
Всего за один день было выявлено 19 нарушений.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus