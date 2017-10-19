В Беловском районе двое мужчин и женщина напали на 87-летнюю пенсионерку

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей села Конево, обвиняемых в разбойном нападении на пожилую женщину.

В полицию обратилась соцработник из села Конево, которая сообщила, что на 87-летнюю женщину было совершено нападение. Заявительница рассказала, что нашла избитую пенсионерку в одной из надворных построек. Ей понадобилась срочная медицинская помощь. 87-летнюю женщину доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

Прибывшая по сигналу следственно-оперативная группа ОМВД России по Беловскому району установила, что пострадавшая около суток пролежала в бессознательном состоянии после совершенного преступления. Ночью в ее дом ворвались трое неизвестных и избили. Один из них нанес пенсионерке несколько ударов кирпичом по голове. После этого он вместе с подельниками начал обыскивать жилище. Злоумышленники похитили 50 000 рублей, после чего скрылись, оставив пострадавшую без сознания.

Полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались трое местных жителей – женщина и двое ее знакомых, один из которых ранее был судим. Все они стали фигурантами уголовного дела. В ходе следствия было установлено, что обвиняемые планировали преступление. Вместе злоумышленники распивали алкогольные напитки, когда спиртное закончилось, а денег на его покупку не оказалось, они решили ночью напасть на одинокую пенсионерку, проживающую на одной из соседних улиц. Налетчики были уверены, что женщина хранит в доме деньги и не сможет оказать им сопротивление.

Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы.