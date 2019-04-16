В Беловском районе на разрезе загорелся БелАЗ

Утром 16 апреля на разрезе «Бачатский» загорелся автомобиль БелАЗ. Пламя перекинулось на стоящий рядом экскаватор.
В результате ЧП пострадал водитель БелАза. Он госпитализирован.
По факту ЧП проводится расследование.
Фото: Вести.ру
16/04/2019
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