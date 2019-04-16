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В Беловском районе на разрезе загорелся БелАЗ

Утром 16 апреля на разрезе «Бачатский» загорелся автомобиль БелАЗ. Пламя перекинулось на стоящий рядом экскаватор.

В результате ЧП пострадал водитель БелАза. Он госпитализирован.

По факту ЧП проводится расследование.

 

 

Фото: Вести.ру

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kuzbassnews.ru
16/04/2019
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