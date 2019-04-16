В Беловском районе на разрезе загорелся БелАЗ

Артемий Лебедев связал Кузбасс с Мухосранском Известный российский дизайнер приписал "известный русский топоним – Мухосранск" Кузбассу...

Новокузнечанка справила нужду на глазах у прохожих Бесстыжую горожанку сняли на видео прохожие. Женщина вместе с подругами отдыхала на набережной на...

Сегодня в Кузбассе начинает действовать особый противопожарный режим Под контролем патрульных групп — состояние водоисточников для целей пожаротушения в сельской...