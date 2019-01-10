В Беловском районе на трассе замерзала семья с двумя детьми

В Беловском районе сотрудники ГИБДД помогли семье с двумя детьми, чей автомобиль сломался на трассе.

Автомобиль «Хонда» с включенной аварийной сигнализацией полицейские заметили на обочине автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк». Оказалось, что семья ехала в Кемерово, но машина сломалась. Устранить поломку на месте не получилось, и водитель вызвал эвакуатор. Ждать профессиональной помощи предстояло несколько часов, а в машине, кроме водителя были его жена и двое детей.

Чтобы в ожидании спецтехники семья не замерзла, инспекторы отбуксировали их автомобиль до ближайшего придорожного кафе. Водитель и его супруга поблагодарили полицейских за неравнодушие.