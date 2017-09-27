В Беловском районе презентовали книгу телеутских скороговорок

На мероприятие в Бековский сельский дом культуры пригласили библиотекарей сельских поселений Кузбасса, где проживают представители этого малочисленного коренного народа.
Каждый участник получил новое издание телеутских скороговорок «Телеут сылбыр эрмектери» в подарок.
Автором является учитель русского языка, телеутского языка и литературы Бековской школы Марина Тарасова. Иллюстрации к книге выполнены юной художницей – воспитанницей детской школы искусств Беловского района Еленой Чештановой.
По словам Марины Тарасовой, у детей, которым приходится учить телеутский как иностранный, есть проблемы с произношением слов. Разучивание скороговорок должно помочь научиться говорить на этом языке быстро, чётко, правильно и понятно.
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