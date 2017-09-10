В Беловском районе при взрыве котла отопления погибла женщина

Двойняшки из кузбасского детдома выступили на телеканале НТВ Сестры родились в полной семье. Обстоятельства сложились так, что девочки оказались в детском доме.

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