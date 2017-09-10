В Беловском районе при взрыве котла отопления погибла женщина

9 сентября в гараже частного дома на улице Новая в селе Мохово Беловского района взорвался котел отопления. В результате взрыва погибла 62-летняя женщина.
Пострадавшая скончалась от полученных травм до приезда врачей "Скорой помощи".
10/09/2017
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