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В Беловском районе при взрыве котла отопления погибла женщина

9 сентября в гараже частного дома на улице Новая в селе Мохово Беловского района взорвался котел отопления. В результате взрыва погибла 62-летняя женщина.

Пострадавшая скончалась от полученных травм до приезда врачей "Скорой помощи".

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kuzbassnews.ru
10/09/2017
Происшествия
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