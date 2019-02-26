В Беловском районе прошел турнир по гонкам на льду

На берегу Беловского водохранилища 24 февраля состоялись заезды в рамках турнира «Ледовый слалом» в четырех классах: среди автомобилей с передним, задним, полным приводом, а также в суперклассе.

За право стать лучшим на трассе боролись 80 участников из городов Белово, Осинники, Кемерово, Мыски, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий и Полысаево, а также из Прокопьевского района. Среди водителей-экстремалов было три девушки.

В классе «Автомобили с передним приводом» лучшим оказался Артем Зайцев. Он же победил и в суперклассе. Его брат, Александр Зайцев, показал лучшее время среди участников на автомобилях с задним приводом. Победу в классе «Полноприводные автомобили» завоевал Дмитрий Житникович из Кемерова.

Лучшее время среди девушек показала Светлана Александрова — 2 минуты 25 секунд. Она стала пятой в общем зачете.