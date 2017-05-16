В Беловском районе рабочего насмерть завалило углем

В селе Старопестерёво Беловского района на предприятии «Сибпроминвест», занимающимся сортировкой угля вечером 14 мая погиб рабочий.

23-летний мужчина залез в бункер, чтобы протолкнуть породу, однако водитель погрузчика, не зная, что в бункере находится человек, засыпал в него угольную породу.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Тело было обнаружено после того, как коллеги заметили пропажу рабочего.

Предварительной причиной смерти называется асфиксия от сдавливания грудной клетки.