В Беловском районе рабочего насмерть завалило углем

В селе Старопестерёво Беловского района на предприятии «Сибпроминвест», занимающимся сортировкой угля вечером 14 мая погиб рабочий.
23-летний мужчина залез в бункер, чтобы протолкнуть породу, однако водитель погрузчика, не зная, что в бункере находится человек, засыпал в него угольную породу.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
Тело было обнаружено после того, как коллеги заметили пропажу рабочего.
Предварительной причиной смерти называется асфиксия от сдавливания грудной клетки.
16/05/2017
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