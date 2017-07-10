Новости Кузбасса

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово совместно с представителями железнодорожной энергообеспечивающей компании провели профилактические рейды, направленные на выявление фактов безучетного пользования электроэнергией. В ходе рейда в одном из станционных поселков в Беловском районе были выявлены 2 домовладельца, самовольно подключивших дополнительную электропроводку, минуя счетчик учета электроэнергии. Таким образом сорокалетняя местная жительница и ее сорокатрехлетний односельчанин пытались сократить расходы по оплате за коммунальные услуги.



В отношении недобросовестных пользователей были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 7.27.1 КоАП РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Согласно собранным полицейскими материалам, ущерб, причиненный каждым из правонарушителей энергообеспечивающей компании, составил около тысячи рублей. Между тем, санкции статьи предусматривают наказание в виде в размере до пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее пяти тысяч рублей. Так что «похищенные» киловатты могут обойдутся излишне экономным хозяевам в пять раз дороже. Окончательное решение о назначении административного наказания вынесет суд.



Однако, административный штраф – это не самое страшное из возможных последствий самовольных подключений к энергосетям: непрофессиональное вмешательство в работу сети чревато возникновением коротких замыканий и как следствие влечет угрозу пожара или поражения электрическим током.

